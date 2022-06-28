Erdoğan duyurdu! Milyonları ilgilendiren zam yolda

Asgari ücrete ek zam, memur ve emekli maaşları, sosyal yardımlar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek kararları tek tek açıkladı. Bu kapsamda milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği sosyal yardımlara ilişkin de Erdoğan, "Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aile Destek Programı başvuru tarihlerini duyurmuştu. Ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aile Destek Programına dair detayları paylaştı. Erdoğan, Aile Destek Programı kapsamında toplamda 15 milyar liralık destek verileceğini söyledi.

Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı başvuruları dün başladı. Aylık 450, 550 ve 600 lira olmak üzere üç segmentte verilecek desteklerle yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek sağlanacak. Aile Destek Programı kapsamındaki destekler 12 ay boyunca sürekli olarak yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile Destek Programı başvurusu bu platformda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemleri arasında yer alıyor. Öte yandan e-Devlet uygulamasını kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları üzerinden Aile Destek Programı başvurusu yapabilecek.

ENFLASYON FARKI İLE SOSYAL DESTEK PARALARI DA ARTIYOR

Öte yandan memurlar, emekliler ve asgari ücret zamları için milyonlarca çalışan 4 Temmuz’da belli olacak 6 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda. Yapılan tahminlere göre farkın yüzde 40,25 olduğu ifade edilirken, ek zamlarla bu oranın daha da yükseleceği belirtiliyor. Enflasyon farkı ile sadece memur, emekli ve SGK asgari ücret çalışanlarının maaşı değil sosyal destek yardım paraları da artacak. Ek iyileştirme de Ocak'taki gibi 2,5 puan olursa yüzde 42,75 seviyesine ulaşılacak. Yüzde 40,25 ve yüzde 42,75'lik artışlar gelirlere şöyle yansıyacak:

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 81 ya da bin 100 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 498 liradan 699 ya da 712 liraya yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan yüzde 40.25 artışla bin 521 liraya ulaşacak. Artış yüzde 42.75'e çıkarsa da bin 548 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 40.25 artışa göre 3 bin 302 liraya çıkarken, 2,5 puanlık iyileştirme yapılırsa 3 bin 360 lirayı aşacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan bin 214 ya da bin 235, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 821 ya da bin 873 lirayı bulacak.

ÇOCUK DESTEĞİ

Çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bin 118-2 bin 13 lira aralığından bin 568-2 bin 823 ya da bin 596-2 bin 873 lira aralığına çıkacak.

HASTA DESTEĞİ

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 302 ya da 3 bin 360 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi de yapılıyor.

Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

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