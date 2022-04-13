Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. 1 saat 40 dakikalık toplantı sona erdi, Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, fahiş fiyat artışıyla mücadeleye ilişkin önemli ifadeler kullandı.

EKONOMİ 13.04.2022, 10:34
Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. 1 saat 40 dakikalık toplantı sona erdi, Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi halen düzeltilemedi. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır.

Giderek ağırlaşan sorunlar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkün. Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedefe ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkan ve potansiyelini harekete geçirme gayretindeyiz.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz. Ama küresel sisteme entegre açık bir ekonomide sadece kendi kendinize yeterli olmanızla iş bitmiyor. Çünkü elinizdeki ürünlerin bir kısmını dışarı satarken, bir yandan da dışarıdan ürün alıyorsunuz. Denge bozulduğunda fiyatlar her yerde fahiş şekilde yükseliyor.

"SEBEP HUKUKİ DEĞİL AHLAKİ"

Haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Serbest piyasa sistemi içinde bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Ancak sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için maalesef arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz.

"FİYATLARDAKİ BALON SÖNECEK"

Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Düzelene kadar vatandaşlarımıza desteği sürdüreceğiz. Gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, daha çok çalışarak bu dönemi de inşallah geride bırakacak, ülkemizin mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Ülkemizin merkezinde bulunduğu, yükselen Avrupa, Asya, Afrika ticaret üçgeni bizim için büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir.

"HIZLI TREN HATLARIYLA BİRBİRİNE BAĞLI İL SAYISI 52'YE ÇIKACAK"

Demiryolu yatırımlarımız artık ön plana çıkmıştır. Lojistik ana planında demiryoluna özel önem vereceğiz. Yolcu taşımacılığında demiryolunun payını da artıracağız. Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz. Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız.

Ensonhaber

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