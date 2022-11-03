Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Milyonların gözü kulağı EYT ve asgari ücret zammına ilişkin gelecek haberde... Milyonlarca çalışan 2023 maaşını ve emeklilik durumunu merak ediyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla heyecan daha da arttı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en önemlisi' vurgusu ise dikkat çekti. İşte 2023 asgari ücreti ve EYT ile ilgili son gelişmeler...

EKONOMİ 03.11.2022, 09:07
Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de son gelişmeler neler? Milyonlarca aile bu iki kritik sorunun yanıtını arıyor. Asgari ücrette kulis bilgileri 8 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Bu kapsamda son sözü söylemesi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Aralık ayının sonunda duyurulması beklenen asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, asgari ücret, EYT ve sözleşmeliler için ortak bir cevap verdi. İşte 2023 asgari ücreti ve EYT ile ilgili son gelişmeler...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT, sözleşmeliler ve 2023 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı o açıklama;

Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

Mynet

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