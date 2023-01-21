Erdoğan açıklayacak! Vergi borçlarına yeni yapılandırma geliyor işte detaylar...

Vergi borçları ve tüm idari para cezalarını kapsayacak geniş çaplı bir yapılandırma paketi yolda. Pazartesi görüşülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Vergi borçlarına yeni yapılandırma geliyor işte detaylar...

EKONOMİ 21.01.2023, 11:01 21.01.2023, 11:03
Erdoğan açıklayacak! Vergi borçlarına yeni yapılandırma geliyor işte detaylar...

Pazartesi günü detayları açıklanacak pakette daha önce sunulmayan ödeme imkânlarının yer alacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı paket ile peşin ödemelerde borcun yüzde 90’ının silinmesi gibi kolaylıklar sağlanacağı vurgulandı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, bir süredir kulislerde konuşulan vergi ve prim borçlarının yapılandırılması paketi Maliye’ye olan Vergi Borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, Motorlu Taşıt Vergileri, Trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsayacak. Geçmiş yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkânı getirilecek. Peşin ödeme seçeneğinde yüzde 90’a kadar borç silinmesi alternatifi sunulacak. Trafik para cezaları ve idari para cezalarında ise peşin ödemelerde borçta yüzde 25 indirim olacak. Paket kapsamında belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de söz konusu olabilir.

Taksit sayısı 18'in üstüne çıkabilir
Genellikle vergi borcu yapılandırmalarında 6, 9, 12 ve 18 ay taksitte ödeme imkânı sunuluyor, ödemeler iki ayda bir isteniliyordu. Borçlunun tercih ettiği ödeme taksit sayısına göre belli bir katsayı da uygulanıyordu. Yeni pakette ise altı taksit seçeneğini tercih eden bir borçlu, belirlenen katsayı oranlarına göre hesaplanan tutarı iki ayda bir olmak üzere 12 ayda ödeyebilecek. 18 taksit seçeneğinde ise 36 ayda ödeme yapılacak. Yeni pakette taksit sayısının da 18’in üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Vade 18’in üzerine çıkarsa, örneğin 20 ay olursa borç 40 ayda ödenebilecek. Taksit seçeneği 24 ay olursa borç 48 ayda ödenebilecek.

Matrah artırımı imkanı geliyor
Yeni yapılandırmada matrah artırımının da yer alacağı öğrenildi. Getirilecek düzenlemeyle matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Matrah artırımı ile geriye dönük beş yıl için matrah artırım oranları ve asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlara göre artırım yapılması halinde mükellefler denetimden kurtulacak. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da alsa da işletmede bulunmayan Emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkânı da yeni pakette yer alacak.

Şubatta çıkabilir
Yeni paketin hazırlıkları devam ediyor. Paketin şubat ayında Meclis’ten çıkabileceği belirtiliyor.

internethaber

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