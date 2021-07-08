Sınırlı Sorumlu (SS) Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi. Olağan genel kurula Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, oda başkanları, bazı kurum amirleri, banka temsilcileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Yoğun ilgi gören genel kurulda, divan oluşturuldu. Ardından bilanço, gelir gider tablosu ve çeşitli kararlar üyelerin oylamasına sunuldu. Tüm kararlar oy birliğiyle alındı.

TOKTAMIŞ VE YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ

Adayların yaptığı konuşmaların ardından kapalı zarf usulü ile oylamaya geçildi. Saat 17:00’da sona eren oy kullanımı sonucunda mevcut başkan Erdal Toktamış, güven tazeledi. Edinilen bilgiye göre, bin 272 oyun kullanıldığı oylama sonucunda, mevut başkan Erdal Toktamış 995 oy alırken, diğer aday Müslüm Birdal ise 266 oy aldı. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

“ESNAFIMIZA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkanlık seçimine katılan tüm üyelere teşekkür eden Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Toktamış, “Bizler daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu yeni dönemde de esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın finansmana erişim konusunda elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Zor zamanda esnafımıza destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Van Bölge Gazetesi