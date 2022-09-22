Erciş Şeker Fabrikası'nda 35. dönem pancar alım kampanyası başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nın aynı zamanda sanayinin yüz akı olduğunu belirten Balcı, "İlimizin medarı iftiharı, tarımsal üretimin önemli bir unsuru olan fabrika, bölgemiz için çok önemli bir yatırımdır. Bunun farkındayız. Alım kampanyasının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Üretim yapan çiftçilere teşekkür ediyorum." dedi.

Fabrika Müdürü Sezai Doğan ise fabrikada 585 personelle yaklaşık 212 bin ton pancarın işleneceğini belirtti.

Fabrikada günlük 2 bin 200 ton pancarın işlendiğini anlatan Doğan, "Kapasitemizi artırmak için gerekli gayreti gösteriyoruz. Aralıksız üretim yapacağız. 212 bin ton şeker pancarından 33 bin ton kristal şeker, 760 ton melas, 66 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefliyoruz. 1988 yılından bu yana çalışan fabrikamız ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Kampanya döneminde 625 milyon lira katma değer hedefimiz var." diye konuştu.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve çok sayıda çiftçi katıldı. AA