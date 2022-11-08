Erciş OSB'deki ilk fabrika 150 işçiyle üretime başladı

Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan ilk fabrikada bir yandan kumaş ve kot pantolon üretimi yapılıyor, bir yandan da istihdam edilecek kişilere eğitim veriliyor.

EKONOMİ 08.11.2022, 13:30 08.11.2022, 14:15
Erciş OSB'deki ilk fabrika 150 işçiyle üretime başladı

İlçede 2017 yılında inşasına başlanan ve 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenen Erciş OSB'de firmalara yer tahsisinin yapılmasıyla fabrika binaları yükselmeye başladı.

Başka illerde de tekstil yatırımları olan 3 girişimci, 6. bölge desteklerinden yararlanarak 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrikası kurdu.

Girişimciler, yaklaşık 1 ay önce 150 kişiyle kumaş ve kot pantolon üretimine başladı.

Fabrikada yeni istihdam edilecek kişilere eğitim veriliyor.

"Hedefimiz burada yaklaşık 1000 kişiyi istihdam etmek"

Girişimcilerden Yusuf Tufan, AA muhabirine, Batman'da ve Erciş'te tekstil alanında yatırım yaptıklarını, yeni fabrikalar açmak için de planlarının olduğunu söyledi.

Kaymakamlık, KOSGEB ve İŞKUR'dan büyük destek aldıklarını belirten Tufan, şöyle konuştu:

"Biz de bu emek ve desteği boşa çıkarmamak için çalışacağız. Batman'daki yatırımlarımızla birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bölgede ciddi iş alanları yaratmak istiyoruz. Hedefimiz aslında burada yaklaşık 1000 kişiyi istihdam etmek ve fabrikayı büyütmek. Burada bir marka değeri oluşturmak istiyoruz. 2023'ün sonlarına doğru kendi markamızla, kendi mağazalarımızla ürün satışa sunmuş olacağız. İhracat ayağını oluşturmayı planlıyoruz. Van'ın bir markası olarak Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya'ya ihracat yapmak istiyoruz ve bu doğrultuda hedeflerimizi belirliyoruz."

Girişimci Yakup Işık da fabrikanın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl ilçemizde organize sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla yatırımımızı yaptık. Şu anda 150 kişi çalışıyor, yıl sonuna kadar 350 kişiye ulaşacağız. Devletimizin verdiği desteklerden faydalanarak işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bize verilen desteklerde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Fabrikada çalışan Hanım Bedirer ise ilk kez iş sahibi olduğunu dile getirdi.

Daha önce eşinin desteğiyle hayatını sürdürdüğünü anlatan Bedirer, "Şimdi fabrika sayesinde ayaklarımın üzerinde duruyorum. Aynı zamanda aileme de katkı sunuyorum. Çocuklarıma da örnek olmak istiyorum. Benden cesaret alarak öz güvenlerinin artmasını sağlamayı amaçlıyorum. Benimle birlikte birçok kadın arkadaşım burada çalışıyor. Bundan gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Kadınlara böyle bir imkanın sunulmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar burada çalışarak öz güvenini kazanıyor, evine ekmek götürüyor." şeklinde konuştu.

Fabrikada çalışan Kırgız Türklerinden Zeynep Vatan, mahalleden servisle fabrikaya geldiklerini belirterek, "Erciş'te böyle bir fabrikanın açılması bizim için mutluluk kaynağı. Burada çalışarak evimize ekmek götürebiliyoruz. Eşime yük olmadan alın terimle para kazanmak çok güzel. Çalışmak isteyen herkes buraya gelebilir." ifadelerini kullandı.AA

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