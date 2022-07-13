EPDK'dan vatandaşın cebin rahatlatacak adım! Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek

Elektrik ve doğal gaz faturaları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düğmeye bastı. Faturaların yerli yazılımla düşürülmesi için kollar sıvandı. Yazılımın büyük bölümünün yurt dışından olduğu belirlenirken, ilk alım için 160 milyon dolar, her yıl lisans ücreti içinde 35 milyon dolar ödendiği tespit edildi. Atılan adım sayesinde faturalar üzerindeki önemli bir maliyetin ortadan kaldırılacağı ifade ediliyor.

EKONOMİ 13.07.2022, 11:44
EPDK'dan vatandaşın cebin rahatlatacak adım! Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek

Son zamanlarda gelen zamlardan sonra elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmek için önemli bir işe imza atıldı. 2020'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı ile dağıtım şirketlerinin kullandığı yazılım ve altyapıların detaylı bir şekilde incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, yabancı kaynaklı yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine dair detaylı araştırma yapılması için başlatılan 'Yerli Enerji Yerli Teknoloji' Ar-Ge projesi bu ay bitecek.

Proje kapsamı boyunca 2020 yılının Aralık ayında ELDER ve 21 elektrik dağıtım şirketi, 2021 yılının Ocak ayında ise GAZBİR-GAZMER ve 11 doğal gaz dağıtım şirketi ile sözleşme yapılmıştı.

Maliyet 160 milyon dolar
Proje kapsamında enerji dağıtım sektöründe kullanılıma sunulan yazılımın büyük bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğu, ilk sahip olma maliyetinin 140 ile 160 milyon dolar civarlarında değiştiği öğrenildi. Elektrik ve doğal gaz faturalarına maliyet açısından da yansıyan yazılım için bakım maliyetinin de yıllık 35 milyon doları bulduğu öğrenildi. 'Yerli Enerji Yerli Teknoloji' projesiyle; yazılımların yerlileştirilebileceği alanlara odaklanılacak. İkinci aşamada ise Yerli Milli Teknoloji geçiş planı doğrultusunda pilot Ar-Ge projeleri için başvuru süreçleri düzenlenecek. Enerji dağıtım sektöründe yazılım ekosistemi oluşturulması için hazırlık çalışmalara büyük bir hızla başlanacak.

Yabancı yazılım için 35 milyon dolar ödeniyor
Proje kapsamında enerji dağıtım sektöründe kullanılan 28 tane birbirinden farklı yazılımın analiz çalışmaları nihayet sonuçlandı. Kullanım amacı baz alınarak merkezde, sahada ve güvenlik katmanında faydalanılan yazılımlar olmak üzere 3 farklı yazılım grubu yapıldı. Elektrik dağıtım sektöründe 173 farklı yazılım markasının bulunduğu öğrenildi.

Bunlardan 91'inin yabancı, 79'unun yerli ve 3'ünün ise de belli süreçlerde yerli ve yabancı markaların birlikte kullanıldığı hibrit olduğu görüldü. Doğal gaz sektöründe ise 107 farklı yazılım markası olduğu kayıtlara geçti. Bunlardan 64'ü yerli, 40'ı yabancı ve 3'ü de hibrit. Enerji dağıtım sektöründe yabancı merkezli yazılımlara ilk sahip olma lisans bedeline dair olarak her yıl 30 milyon dolar ile 35 milyon dolar arasında lisans bakımı ödenildiği söyleniyor.

Haber365

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