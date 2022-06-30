EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam olup olmayacağı ya da ne kadar zam olacağı merak ediliyordu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

"Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı"

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

Temmuz ayında zam yok

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmayacak.

Zammın yarın açıklanması bekleniyordu

EPDK görevli tedarik şirketlerinden elektrik alan müşteriler için ulusal enerji fiyat tarifesini üç aylık dönemler halinde belirliyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek dönemin tarifesi yarın açıklanacaktı.

Ensonhaber