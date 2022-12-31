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Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı yükseltildi

Engelli vatandaşların araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı değişti. Yapılan düzenlemede 450.500 TL olan mevcut matrah %122 artışla 1.004.200 TL'ye yükseltildi.

EKONOMİ 31.12.2022, 13:40 31.12.2022, 13:41
Engelli araç alımlarında ÖTV matrahı yükseltildi

Sıfır engelli otomobil fiyatları 2023’te merak edilirken muafiyet limitinin yükseltilmesi engelli vatandaşlar ve akrabaları tarafından yakından takip edilen konular arasında geliyor. Şu anda uygulanan 450.000 TL'lik engelli araç üst limitinin 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i (seri no: 11), Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (seri no: 21) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 55), Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

ÖTV MATRAHI 1 MİLYON TL'YE YÜKSELTİLDİ
Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere, yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Vanhavadis

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