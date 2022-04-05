Enflasyona göre asgari ücret hesabı! Ek zam olması halinde maaş...

Asgari ücrete ek zam ihtimali gündemde sıkça konuşulurken, zam oranında kullanılacak formül de merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın maaşları her yıl sonunda yapılan zamla yükseliyor. Asgari ücrete ek zam geçtiğimiz hafta gündeme oturmuştu. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yıllık enflasyon yüzde 61,14'e yükseldi. Enflasyon verisine göre asgari ücret yeniden hesaplandı.

EKONOMİ 05.04.2022, 13:36
Enflasyona göre asgari ücret hesabı! Ek zam olması halinde maaş...

Asgari ücret 6.848 TL olur mu? Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler asgari ücrete 2. zam ihtimaline çevrildi. Asgari ücretliler yıl başında zam almıştı, ancak yeni yılın enflasyon rakamları ek zammı gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." demişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİRSE MAAŞ NE KADAR OLUR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,14'e yükseldi.

Asgari ücrete ek zam yapılırsa enflasyon verilerinin de dikkate alınacağı tahmin ediliyor. Yıllık enflasyona göre asgari ücret zammı yapılırsa, asgari ücretin 6,848 TL olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

BAKAN BİLGİN'DEN EK ZAM YORUMU
Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Verilere göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 yükseldi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 yükseldi.

Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE martta yüzde 44,1'de yüzde 48,4'e yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 29,31, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 114,97 arttı.

mynet

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