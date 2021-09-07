Enflasyona Bağlı Memurlara Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

Enflasyon her ay yükseliyor. Enflasyon yüzdeliğine bağlı memurlara zam yapılacak mı? Toplu sözleşme gereğince memurlara yapılacak zam iktidarın gündeminde.

EKONOMİ 07.09.2021, 17:42 07.09.2021, 17:42
Enflasyona Bağlı Memurlara Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

2021 Yılı Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları ve 2021 Yılı Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarına göre; enflasyon yüzde 2,94 rakamına ulaştı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile birlikte memurların zam alıp alamayacağı merak ediliyor.

2021 Yılı Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1,80, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

2021 Yılı Ağustos Ayı Enflasyon Rakamları

2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

#enflasyon
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