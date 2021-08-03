Enflasyon 26 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı.

EKONOMİ 03.08.2021, 11:23 03.08.2021, 11:32
Enflasyon 26 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı.

2003 yılında kaydedilen yüzde 23,59’luk enflasyonun ardından en yüksek temmuz enflasyonu gerçekleşmiş oldu. Enflasyon oranı bir önceki ay yüzde 17,53 olarak açıklanmıştı.

Gıdada yüzde 24,92’lik artış
Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

TCMB: Yalnız kaldık
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. Kavcıoğlu, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti.

Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakatla yapılması gerektiğini söylediği konuşmasında, “Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli. Enflasyonla mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin içselleştirmesi gerek.” dedi.

Kaynak: Diken

Yorumlar (1)
BU RAKAMLAR VERİLMELİDİR 12 saat önce
Beş milyon memur ve memur emeklisine 2022 için 600 TL SEYYANEN ZAM, 2022 için YÜZDE 21 ZAM, 2022 için YÜZDE 17 ZAM, iki yıl için yüzde 3+3 REFAH PAYI verilmelidir. Önümüzdeki iki yılda memur ve emekliye yetmese de devletin razı olabileceği fedakarlık limiti bunlardır. Memur ve emekli devlet lehine fedakarlık yapmaktadır. Bu rakamlardan aşağısı kabul edilemez rakamlar olur. Razı olmak zillete, sefalete razı olmak olur.
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