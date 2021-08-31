En Uygun Citroen C5 Aircross güncel fiyat listesi!

Türkiye’deki sıfır otomobil piyasası bildiğiniz gibi oldukça değişken bir hal aldı. Biz de bu değişimleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise 2021 Citroen C5 Aircross olacak. C sınıfı bir SUV modeli olan araç, geniş bagaj ve iç hacmi sayesinde segmentinde tercih konusu. Eğer siz de geniş bir aileye sahipseniz, yükleme alanı ve ferah yapısıyla ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bu tarz bir araba satın almayı düşünebilirsiniz.

2021 Citroen C5 Aircross güncel fiyat listesi!

Ancak tabii bu segmentte fiyatlar pek uygun değil, hatta baya bir tuzlu. B segmenti SUV modellerine kıyasla C segmenti SUV modelleri, çok daha pahalı bir hal aldı. 2021 Citroen C5 Aircross da bunu bizlere sonuna kadar hissettiriyor. Baz donanım seviyesinde bizleri 1.5 litrelik 130 beygir güç üreten bir motor karşılıyor. Feel Bold olarak isimlendirilen pakette, bahsi geçen motor seçeneğine EAT8 şanzıman eşlik ediyor. Araç bu donanım seviyesi ile 406.000 TL’den alıcı buluyor.

Model Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere üç farklı paket ile satışta. En pahalı seçenek olan Shine Bold, 478.000 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Bu noktada 1.6 litrelik motor 180 beygir güç üretiyor ve yine EAT8 olarak isimlendirilen şanzıman kullanılıyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan 2021 Citroen C5 Aircross güncel fiyat listesine bir bakmış olalım. İşte fiyatlar!

1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold

Fiyatı: 406.000 TL