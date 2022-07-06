En pahalı otobüs bileti Van-İstanbul bileti oldu!

Otobüs bileti verilerine göre 8 Temmuz-17 Temmuz arasında en çok bilet alınan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana olurken en popüler rotalar ise Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul- Adana ve Ankara-Antalya olarak sıralandı. Bayram için ödenen en yüksek otobüs bileti tutarı Van-İstanbul arasında 1 yolcu için 750 TL, en düşük tutar ise Kayseri-Nevşehir arasında 1 yolcu için 50 TL oldu. Otobüsle seyahat etmeyi tercih eden yolcuların yüzde 64’ü tek başına seyahat edecek.

EN ÇOK OTEL REZERVASYONU YAPTIRILAN ŞEHİR DE ANTALYA

Açıklanan verilere göre 8 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında otel rezervasyonu yaptıran kişilerin tercih ettiği şehirler sırasıyla Antalya, İstanbul, Balıkesir, Muğla ve İzmir olurken, tatilcilerin yüzde 75’i 4 gecelik bir rezervasyon yaptırdı. Enuygun.com’dan yapılan en yüksek tutardaki otel rezervasyonu Alanya için 5 kişi 4 gece 26.696 TL, minimum tutardaki rezervasyon ise Karabük için 2 kişi 4 gece 1.078 TL olarak gerçekleşti.

Kurban Bayramı tatilinde en çok uçak bileti alınan şehir Antalya oldu

EN DÜŞÜK ARAÇ KİRALAMA ÜCRETİ 1 GÜNLÜK 515 TL

ENUYGUN.COM üzerinden yapılan araç kiralama rezervasyonlarına göre kullanıcıların yüzde 35’i 5 günden daha kısa süreliğine araç kiraladı. En çok araç kiralanan ilk 5 lokasyon sırasıyla Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Dalaman Havalimanı oldu. Bu dönemde araç kiralama için ödenen en düşük ücret 1 günlük araç kiralama hizmeti için 515 TL oldu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇ TURİZMİ HAREKETLENDİRDİ

Kurban Bayramı seyahat verilerini yorumlayan Enuygun.com Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Bir önceki döneme kıyasla uçak biletine talep yüzde 200 artarken otobüs biletine talep ise yüzde 60 oranında arttı. Veriler bizlere seyahat severlerin bu tatilde çoğunlukla ülkemizdeki seçenekleri tercih ettiğini gösteriyor. Kurban Bayramı özelindeki uçak bileti satışlarının yüzde 86’sı yurt içi uçuşlardan meydana gelirken yurt dışı uçuşlar ise yüzde 14 oranında. Yani bu tatilin iç turizm açısından son derece iyi bir fırsat olduğunu söyleyebilirim” dedi. dha