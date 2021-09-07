En hızlı fiyat kaybı yaşayan telefonlar belli oldu!

Teknoloji hızla ilerlerken, modeller değer kaybediyor! İşte en çok değer kaybeden telefonlar!

Zaman içinde en fazla değer kaybeden ve değerini en iyi şekilde koruyan 10 telefon modelini bu yazımızda sizler için paylaştık. Veriler iPhone marka telefon modellerinin değerini daha iyi şekilde koruduğunu gösteriyor. En fazla değer kaybeden telefon modellerinin hangileri olduklarına ise yazımızın devamından göz atalım.

En hızlı değer kaybeden telefonlar belli oldu!

Teknoloji dünyası hızlı ilerliyor. Her geçen yıl, daha hızlı işlemciler, daha keskin kameralar ve daha iyi yazılımlarla süslü yeni aygıtlar geliyor ve görünüşe göre geçen yılın amiral gemilerini bir kenara itilerek unutulmaya başlıyor.

Hal böyle olunca, yeni modellerin piyasaya sürülmesi ile birlikte bir önceki nesillere ait modeller değer kaybediyor! Biz de bu yazımızda, hangi marka ve modellerin en fazla değere sahip olduğunu, hangi telefonların en hızlı değer kaybettiğini siz değerli Teknolojioku takipçileri ile paylaşacağız.

İlk olarak değerini en iyi şekilde koruyan telefon modellerinden bahsedelim. En değerli listedeki 10 telefondan 8'inin Apple telefon olması çoğu için sürpriz olmamalı. 12 ay sonra değerinin %63'ünü koruyan standart iPhone 11 ile başlıyoruz. İkinci ve üçüncü sırada, her ikisi de aynı zaman diliminde değerlerinin %57'sini koruyan iPhone XS Max ve iPhone 11 Pro Max yer alıyor. Ardından iPhone 11 Pro, 8 Plus, XR ve 8 değerlerinin %54 ila %48'ini koruyor.

Zaman içinde değerini en iyi koruyan 10 telefon modeli!



Diğer yandan ise bazı telefonlar, piyasaya sürüldüğü ilk 12 ayın ardından değerini koruma konusunda oldukça kötü. Samsung ve Google model telefonlar, 2021 itibariyle en çok değer kaybeden ilk 10 telefonu oluşturuyor.

Listeyi, değerinin yalnızca %32'sini elinde tutan Galaxy S9+ ve ardından %30 ile Galaxy S8 ile başlayan altı Samsung cihazıyla başlattık. Üçüncü sırada ise %29 ile Galaxy S9, ardından S10 5G ve S8+ ve %28 ile orijinal Galaxy Z Flip yer aldı.

Kaynak:teknolojioku