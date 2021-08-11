En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşıldı.

EN DÜŞÜK TABAN ÜCRETİ 4 BİN 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Öte yandan 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam miktarı açıklandı. Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.

Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.