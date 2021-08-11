En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 12 zam yapılacağını açıkladı. Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.
Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
EN DÜŞÜK TABAN ÜCRETİ 4 BİN 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Öte yandan 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam miktarı açıklandı. Buna göre kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi.
Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
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