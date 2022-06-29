En düşük emekli maaşı 3000 TL'ye çıkıyor

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' TBMM Başkanlığı'na sundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN TL

3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 maddelik yasa teklifi ile emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500'den 3 bin TL'ye çıkarılıyor.

Düzenleme öz maaşları 3 bin TL seviyesine çekmeyecek ancak öz maaşı ile 3 bin TL arasında kalan tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

2500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş bankadan maaşını 3 bin TL olarak alacak.

ENFLASYON ZAMMI NASIL OLACAK?

Düzenlemeyle beraber 6 ayda bir maaşlara yansıtılan enflasyon zammı yine öz maaşa göre belirlenecek.

Haber7