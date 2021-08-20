Emekliye koşulsuz, şartsız 1750 TL yatıyor! Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021! Geri ödeme yok, anında çekebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son dakika duyurusu ile birlikte emekliye promosyon ücretleri netleşti. Açıklamada emeklilerin nakit promosyon ücreti olarak ağustos ayı sonuna kadar başvuru yapmaları durumunda 1750 TL alabilecekleri bildirildi. Kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımaları ve aynı zamanda 3 yıl boyunca bankada kalma tarihi vermeleri gerekiyor. Ayrıca Yapı Kredi Emekliye promosyon ücreti yanında ek ödemelerde veriyor. Yapı Kredi promosyon ücretleri 2021 ve detaylar haberimizde…

Bankalar, emekli maaşları için adeta bir yarış haline girdi ve ay sonuna kadar bir an önce belirledikleri sayıda emekliyi kendi bankalarına çekmeye çalışıyor. Bankaların bu yarışından kendi çıkmak isteyen emeklilerde 2021 promosyon ücretleri konusunda arama motorunda yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar yakından takip edilirken Yapı Kredi'de resmi internet sitesi üzerinden emekli promosyon ücretlerine duyurdu. Peki Yapı Kredi 2021 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Yapı Kredi Emekli promosyonu detayları haberimizde...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 1 Nisan 2021 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdü veren emeklilere Bir 750 TL nakit promosyon fırsatı tanındığını duyurdu. Emekliler promosyon anlaşmasını imzaladıktan hemen sonra ek bir koşul olmadan 1 aylık maaşları üzerinden promosyon alacak. 2500 TL üzerinde maaş alan emeklilere ödenen nakit promosyon ücreti ise 1750 TL olarak belirlendi. Yapı Kredi verdiği promosyonlar en yüksek promosyon ücreti veren bankalardan biri oldu.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2021





Maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalma sözü veren emeklilere aldıkları maaş üzerinden emekli promosyon ücreti ödenecek. 1500 TL maaş alan bir emekli 1200 TL promosyon alırken, 1500 TL 2.500 TL arasında maaş alan bir emekli 1500 TL ve 2500 TL’nin üstünde maaş alan bir emekli 1750 TL promosyon ücreti almaya hak kazanacak. Yapı Kredi sadece maaşını taşıyan ve kalma taahhüdü veren emeklilere bu ayrıcalığı sağlıyor herhangi bir ek koşul istenmiyor.



YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi'den 1750 TL'ye Varan emekli promosyon fırsatlarından faydalanmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerekiyor. Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu şubeleri aracılığı ile mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler Yapıkredi şubelerini ziyaret edebilir. Yapı Kredi emekli promosyon ücretlerinde son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Kaynak:ilan365