Emekliye düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı

Emekliye kampanya üstüne kampanya! düşük faizli, aylık 190 TL ödemeli kredi başvuruları başladı, başvuru şartları ve ödeme koşulları için detaylar...

Ağustos ayında bankaların Kredi kampanyaları devam ediyor. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte özellikle emeklilerin yüzünü güldürecek yepyeni fırsatlar yayınlandı. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emeklilere sadece 190 TL aylık ödeme ile faizli kredi veriliyor. Milyonarca emeklinin yüzünü güldürecek kampanya ise Halkbank'tan geldi. Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru koşulları ve detaylar haberimizde...

Emekliye kampanya üstüne kampanya! Düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı! Emekliler için düşük faizli kredi kampanyası Halkbank tarafından başlatıldı. Yeni bir mini Kredi paketi daha duyuran Halkbank emeklilere üst limiti 5000 lira olan acil nakit para verecek. Başvuru koşulları oldukça kolay olan Kredi kampanyasının faiz oranları da son derece düşük. Peki Halkbank ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

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HALKBANK EMEKLİ MİNİ KREDİ BAŞVURUSU

Özellikle emekliler için promosyon döneminin gelmesiyle birlikte bankalar kendilerine müşteri çekmek adına yepyeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bu kampanyalardan biri de Halkbank tarafından yapıldı. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada maaşını bankadan alan ya da almayı taahhüt eden emekli müşterileri için acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5000 TL nakit kredi vereceğini duyurdu. Emekli mini kredi adı ile yayınlanan Kampanyada aylık faiz oranı yüzde 1,58 olarak belirlendi ve 36 ay vade seçenekleri sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI

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Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında 5 bin TL'ye kadar kredi alan emekliler 36 ay vade seçenekleriyle geri ödeyebilecek. Emekliler için uygulanacak olan faiz oranı yüzde 1,58 olurken geri ödeme koşulları da oldukça kolay. Emekliler Kredi ödemesini yaparken artan taksitli, aylık eşit taksitli, 3 ayda 1 eşit taksitle, azalan taksitli ve serbest ödemeli şeklinde yapabiliyor. 5000 TL kredi çeken emeklilerin aylık taksiti 190 lira civarında oluyor.

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MAAŞINI HALKBANK'A TAŞIYANLAR FAYDALANABİLİYOR





Halkbank emekli kredi kampanyasından faydalanabilmek için Halkbank'tan maaş alıyor olmak yada maaşınızı taşımayı tarif etmek gerekiyor. Halkbank aynı zamanda promosyon döneminde maaşını taşıyacak olan emeklilere en düşük 500 TL promosyon vermeyi de garanti ediyor. Halkbank'ın promosyon ücretlerine bankanın resmi internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Halkbank emekli Mini Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyenler internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi dijital kanallar üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi Halkbank şubelerinden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.