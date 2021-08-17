Emekliye çifte müjde! 550 TL ek gösterge zammı maaşa eklenecek, 25 yıl hizmeti olanlara büyük ikramiye ödenecek. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge detayları belli oluyor. Ek gösterge ile birlikte maaşlarda 550 TL artış olurken, 25 yıl hizmeti olan emekliler de emekli ikramiyesi alacak. Peki emekli maaşları ne zaman artacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Akbank Son Dakika: Banka Müşterisi Olan, Olmayanlar 0.60 Faizle Kredi Alabilecek, Bankadan Açıklama Geldi

Akbank Son Dakika: Banka Müşterisi Olan, Olmayanlar 0.60 Faizle Kredi Alabilecek, Bankadan Açıklama Geldi

Memur ve memur emeklileri 3600 ek gösterge ile ilgili yeni atılacak adımları merak ediyor. Bir yandan yeni zam teklifi bir yandan da ek gösterge son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce ek gösterge hakkında yaptığı açıklamada bu toplu sözleşme sürecinde konunun çözülmesi gerektiğini söylemişti. Memur ve memur emeklisi ise bakanın bu sözleri karşısında bir hayli heyecanlandı. Düzenleme hayata geçerse hem emeklilerin maaşına 550 TL ek gösterge yansıyacak, hem de memurların görev ücreti artacak.

emekliye-cifte-mujde-550-tl-ek-gosterge-zammi-maasa-eklenecek-25-yil-hizmeti-olanlara-buyuk-ikra-1





EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, hem memur hem de memur emeklisi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi daha önce din görevlileri, hemşire, polis ve öğretmenler için gündeme gelmişti.

emekliye-cifte-mujde-550-tl-ek-gosterge-zammi-maasa-eklenecek-25-yil-hizmeti-olanlara-buyuk-ikra-2

EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLER?

Ek gösterge şu anda 2200’den uygulanıyor. Memur ve memur emeklileri ise 3600’e yükselmesini istiyor. Uygulamanın hayata geçmesi halinde 25 yıl hizmeti olan bir memurun emeklilik ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli memurun maaşı ek göstergenin 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılması ile birlikte 550 TL artarken emekli ikramiyesi ise 20 bin 710 TL artacak. 3600 ek gösterge ile polislerin maaşına ise 553 TL zam gelecek, ikramiyeleri 17 bin 100 lira artacak.

emekliye-cifte-mujde-550-tl-ek-gosterge-zammi-maasa-eklenecek-25-yil-hizmeti-olanlara-buyuk-ikra-3

1.8 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi 1.8 milyon kişiyi kapsıyor. Düzenleme için hala umutlar yüksek. Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrasında memur emeklisi ve memurların olumlu bekleyişi devam ediyor. Fakat henüz bu konuda bir düzenleme hayata geçmiş değil. Bir süredir ek gösterge konusu masada olsa da bir kesinlik kazanmadı.

Kaynak:İlan