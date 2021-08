Emekliye 4 Tane Müjde Geldi, Son Dakika, Ödemeler başladı

Emekliye 4 tane müjde geldi, para ihtiyacı olan emeklilere müjde var ödemeler başladı. İşte detaylar.

İhtiyacı olan emekliye yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Para sıkıntısı yaşayan emeklilere bankalar destek oluyor ve kredi ile kredi ürünleri vermeye başlıyor. Son yapılan çalışma sonrasında kamu bankalarından yeni bir emekli kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Emekli olan kişilere, 4 tane müjde geldi. Bu müjdelerin birincisi ihtiyaç kredisi, ikincisi borç kapatma kredisi, üçüncüsü nakit avans ve dördüncüsü ise emekli promosyonları olmaktadır. Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız, maaş aldığınız banka üzerinden ihtiyacınıza göre kredi başvurusu yapabileceksiniz. Özellikle emeklilerin beklediği borç kapatma kredilerinde 100.000 TL’ye kadar hızlı onay alabileceğiniz yeni bir kampanya daha başlamıştır. Banka borçlarınızı ve senet borçlarınızı bu alacağınız kredi ile ödeyeceksiniz.

Emekliye Kredi Müjdesi

Emekli olan kişilere yeni bir müjde, kredi müjdesi oldu. Daha önce yüksek faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde, emekli olan kişiler, düşük faiz oranları ile 200.000 TL’ye kadar artık sadece kimlikle kredi alabilecek. Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank veya Şekerbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, bu bankalardan aldığınız emekli maaşı hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. Daha önce kredi kullanmayan kişiler, bu krediler ile yüksek limitli ve uzun vadeli ödemeler yapabileceklerdir.

Emekliye Borç Kapatma Kredisi Verilecek, Sadece Banka Borçları Değil

Emekli olan kişilerin hem banka hem de senet borçları varsa banka emekli maaşınızın üzerinden sizlere 100.000 TL’ye kadar kredi verecek. 100.000 TL borç kapatma kredisinde elinize nakit verilmeyecek ve borçlu olduğunuz banka veya kuruma borç kapatması için nakit gönderilecek. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanacaklardır. Ayrıca diğer kamu bankaları da maaş almanız durumunda bu kredileri sizlere verecektir.

Emekli Olan Kişilere Nakit Avans

Emekli olan kişilere son zamanlarda yapılan bir diğer müjde ise nakit avans limitleri olmaktadır. Eğer emekli maaşı aldığınız bankada, hesabınız üzerinden artı para yoksa, başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden yapabilir ve borçlarınıza karşı bu kredileri alabileceksiniz. Emekli olan kişiler, nakit avans limitlerini almak istiyorsa, başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer başvuru yapmadıysanız, kredi kullanamayacaksınız. Nakit avans limitlerine başvuru yaptığınızda hesabınıza tanımlanan parayı istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Emekliye Ek Promosyon

Emeklilere son müjde ise, emekli promosyonu oluyor. Bankalar üzerinden emekli olan kişilere, emekli maaşlarını 3 sene aynı bankadan almayı taahhüt ederse, banka üzerinden 750 TL’ye kadar promosyon alabileceklerdir. 1500 TL’ye kadar maaş alan kişiler, 500 TL, 1500 ile 2500 TL arasında maaş alan kişiler, 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu bankalar tarafından karşılıksız verilecek.





