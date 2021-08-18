Emekliye 120 bin TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Başvurular Başladı.

Emekliye maaşını getir 120 bin TL faizsiz kredi al... işte detaylar...

Emekliler için bankalar uygun faiz oranları ve vade süreleri ile kredi kampanyaları düzenlemektedir. Emekli maaşına göre kredi başvurusunda bulunduğunuzda bankalar sizin kredi notunuza bakmaksızın kredi vermektedir.

Emekli maaşına göre kredi başvurusunda bulunduğunuzda bankalar sizin kredi notunuza bakmayacak ve size kredi verecektir. Bu yüzden maaş aldığınız banka kredi çekerken önemlidir. Eğer maaş aldığınız bankadan kredi çekemiyorsanız maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilere bankalar genel olarak ihtiyaç kredilerini sunmaktadır. Bu ihtiyaç kredilerinde borç transfer kredisi gibi kategoriler bulunmaktadır.

Emekli vatandaşlara pek çok destek kredisi kullandırılıyor. İhtiyaç kredisi haricinde gelirinizin bulunması halinde konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi gibi yüksek tutarlı kredilerin de başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Emeklilere Kredi Fırsatını Duyurdu!

Emeklilerin özellikle zorlu pandemi koşullarında yanında olan ve düzenlediği kredi kampanyalarıyla onları rahatlatan Yapı Kredi yeni bir kredi gelişmesine daha imza attı. Hızlı kredi başvurusunda bulunacağınız bu bankadan %1,10 faiz oranı ile emekli kredisi başvurusu gerçekleştirebileceksiniz. Bu kredi başvurusunda 120.000 TL ihtiyaç kredisi tutarı belirlenip, 60 ay vadeye kadar başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Başvuru için banka şubelerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Emekli maaşınız bu bankada bulunmuyorsa banka maaş taşıma işlemlerinin ardından krediden faydalanabileceksiniz.





Halkbank Emekliye Kredi Ayrıntıları



Halkbank üzerinden emekli kredisi almak istiyorsanız, kredi başvurusu için bu bankadan maaşınızı alıyor olmanız gerekiyor. Emekli maaşınıza göre verilen bu kredilerde üst tutar 130.000 TL olarak belirlendi. Maaşınızın 23 katına kadar 60 ay vade süresiyle krediyi kullanabilirsiniz. Kredi notu düşük olan emekli vatandaşlarımız bu krediden yararlanabilecek. Başvurular maaş aldığınız banka şubesi üzerinden alınmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda ilk olarak maaşınızın 16 katına kadar kredi alabilirsiniz.

Akbank Mutlu Emekli Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?



Mutlu emekli kredisi için yapacağınız başvuruları Akbank şubesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Akbank aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşlar %1,10 faiz oranı ile emekli kredisi başvurusunda bulunabilecekler. 120.000 TL'ye kadar sunulan bu kredilerde aynı zamanda başvuru için resmi internet adresi üzerinden de başvurular alınmaktadır. İnternet ya da kısa mesaj ile kredi başvurusu yapacaksanız bu kredi tutarı 20.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Kaynak:İlan365