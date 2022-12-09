Emeklinin zam oranı değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı başında açıklanacak enflasyon verileri, memur ve emekli aylıklarında nihai rakamları belirleyecek. Memur ve memur emeklileri, yılbaşında aralık enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak 6 aylık enflasyona göre enflasyon farkı alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alacaklar.

Aralık rakamı önemli

Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon yüzde 14.04 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en az bu oranda zammın yolu açılmış oldu. Memur ve emekli memur aylıklarına ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik zam üzerine, en az yüzde 7’lik bir ilave yapılacak.

Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur ve memur emeklileri için kasım oranları itibarıyla zam oranı yüzde 15’i geçmiş olacak.

Aralık ayında ise yıllık enflasyonun 5 puan artması, emekli işçi ve Bağ-Kur’lular için yüzde 19’luk bir artışa karşılık gelecek. Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 73’e ulaşması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 23’lik zammı gündeme getirecek.

Refah payı beklentisi

Yeni yılla birlikte, bu yıl için 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıkları da yükselecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olarak açıklanması halinde en düşük emekli aylığı 4 bin 200 liraya çıkacak.

Kamuoyunda, memur ve memur emeklilerine ilave zam beklentisi de var. Memur maaşlarına 2022 başında yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılmıştı. Bu yöndeki bir ilave zammın bu yıl da devreye girmesi halinde memur ve emekli aylıkları biraz daha yükselmiş olacak.

Ek göstergeyle artış

Memurların ek göstergelerine ilişkin yasal düzenleme de 15 Ocak 2023 itibarıyla memur aylıklarına yansıyacak. Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, ocak itibarıyla emekli ikramiyelerinde de artış olacak.

Ek gösterge düzenlemesi ile hemşire ve din görevlilerinde asgari emekli aylığının 10 bin liranın üzerine, polis memurlarında ise 11 bin lira bandına gelmesi bekleniyor.

internethaber