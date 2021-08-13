Emeklinin Beklediği Haber Geldi, 2500 TL Ödeme Ekranı Açıldı.

Emeklinin beklediği haber geldi! Emekli olan kişilere kendi maaş hesapları üzerinden 2500 TL acil nakit ödemesi yapılacak. İşte detaylar...

Emekli olan kişilere müjdeli haber geldi. Emekli olan kişiler ve 2500 TL'ye kadar nakit ödemesini kendi bankasından alabilecek. Verilen bu ödemeler kredi veya promosyon olarak değil, nakit avans olarak sizlere ödenmektedir. Emekli olan müşterilere sürekli olarak güncel kampanyalar yapan bankalar yeni bir kampanya yaparak kendi maaş hesabımızda eğer artı, paranız yoksa başvuru yaparak 2500 TL onay alabilir ve hesabınıza bu parayı tanımlatabilirsiniz. Bu yapılan 2500 TL kampanya sadece emekliler için geçerli olup, banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden değerlendirilerek, sizin hesabınıza yatacaktır.

Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar ve katılım bankaları da bu kampanyaları yapıyor. Bankaların müşterilerden istedikleri tek şey sadece 2500 TL'ye başvurusu yapacağınız bankadan maaş almanız gerekmektedir. Emekli maaşı olan kişilere emekli promosyon ve krediler alabildikleri gibi, ayrıca bankalar üzerinden nakit avans limitlerine başvuru yaparak da bu şekilde para alabiliyorlar.

Kamu bankalarından 2500 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankalarımızdan olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 2500 TL'ye kadar ödeme yapacak olan kişiler başvuru yaptıkları zaman emekli maaşlarının üzerinden hesaplarına artı para olarak bu para yatacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı üzerinden kendi bankamızdan yapacağınız başvuru sonrasında değerlendirme, 5 dakika içerisinde yapılarak sizlere hemen sonucu söylenecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz bu başvurular sonrasında değerlendirme sonucu olumlu olursa size SMS ile bildirilecek ve hesabınıza 2500 TL'ye kadar nakit avans limiti tanımlanacak.

Bu almış olduğunuz nakit avans (artı para) limitini istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Paranız sizin hesabınızda duracak ve kullanım sonrasında bir ay sonra ödemesini yapabileceksiniz. Ayrıca, 2500, TL nakit avans olarak ATM'ler üzerinden çekerseniz 12 ay vadeye kadar taksitle geri ödeme şansıda sizlere sunulacaktır.

emekli-maas1

Emekliye kampanya üstüne kampanya! Düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı!

Emekliye kampanya üstüne kampanya! Düşük faizli, aylık 190 TL taksit ödemeli kredi başvuruları başladı!

Bankalardan 2500 TL nakit avans

Emekli olan kişiler eğer kamu bankalarından maaş almıyorsa maaş aldıkları özel veya katılım bankaları üzerinden de internet bankacılıklarına girerek başvuru yapabilir ve bu şekilde 2500 TL için değerlendirmeye girebilirler. Kendi maaş hesabınızın bulunduğu banka üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden hesaplarım bölümüne girerek buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Değerlendirme sonucunda sizlere hemen sonuç verecek ve sonuca göre, hemen işlem yapılarak, hesabınıza 2500 TL nakit olarak yatacak. Artı para olarak gözükecek bu parayı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Kayak:İlan365