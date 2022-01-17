Emeklilerin maaşına zam geliyor!

Emekli maaşlarına 2022 yılında yapılması beklenen zam ile ilgili gelişmeler sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özkan, emekliye yapılacak maaş zammının asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamma yakın olacağını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin beklediği 2022 zammına ilişkin yeni gelişmeler sürüyor.

Katıldığı bir programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özkan, emekliye yapılacak maaş zammının asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamma yakın olacağını belirtti.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ta önemli bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam miktarıyla ilgili ipuçları verdi. Özkan, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak."

"Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak.”

2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapılmış ve asgari ücret miktarı 4253 lira olmuştu. Bölge Gündem