Emeklilere vergi muafiyeti geliyor!

2022 senesi emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi an itibariyle başladı. Yasa içeriğine göre belediyelere ödenen emlak vergisi ödeme süreçleri Mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Fakat emlak vergisinde çok önemli istisnalar da yer alıyor.

Emekliye 'vergi' muafiyeti geliyor! Bu imkandan kimler yararlanabilecek?

Mart ayı ile birlikte vergi dönemleri de başladı. Gelir vergisinde beyanname süresi bu ay içinde dolarken emlak vergisi için de ödeme süreci başladı. Belediyelere ödediğimiz emlak vergisinde çok önemli istisnalar var. Üstelik ödenen paraları geri almak da mümkün.

Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince taşınmazlardan yıllık olarak alınan dolaysız bir vergidir. Bu vergi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergilerdeki istisnalar yani kimlerin ödemeyeceği de bu kanunun 8. maddesinde sıralanmıştır.

Belediye sınırları içinde konut ve iş yeri olanlar emlak vergisi ödüyorlar. Yani bir taşınmazın tapusunda ismi geçen herkes emlak vergisi mükellefi haline geliyor. Bu yüzden belediyelere giderek ev ya da işyerinizin kaydını yaptırmanız gerekir. Bunu yaptırmazsanız geriye doğru sizden faiziyle emlak vergisi talep edilebilir.

Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde ödenir. İlk taksit Mart ayından başlayıp Mayıs sonuna kadar ödenir. İkinci taksit ödeme süreci ise Temmuz'da başlıyor.

Emlak vergisi evinizin değerine göre hesaplanıyor. 1319 sayılı yasanın 8. Maddesinde bu hesap şöyle anlatılıyor:

"Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir."

1.319 sayılı yasanın 8. Maddesinde bu istisnalar sıralanmıştır. Buna göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyorlar. Söz konusu madde şöyle:

"Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

Yurtdışından emekli olanlar da hak sahibi olabiliyor mu?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda

Vergi istisnasından faydalanmak için ilgili konutta oturma şartı var mı?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.

Ölüm maaşı alanlar da yararlanabilir mi?

Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

Müracaat etmek gerekiyor mu?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.

Yanlışlıkla ödenen vergiler geri alınabilir mi?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

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