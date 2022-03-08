Emeklilere müjde! 3 bin lira ikramiye ödenecek

Emeklileri sevindirecek haber geldi. Bütün emeklilere 3 bin lira ikramiye verilecek.

EKONOMİ 08.03.2022, 16:45
Emeklilere müjde! 3 bin lira ikramiye ödenecek

Emekliler şimdiden bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağına ilişkin araştırmalarına başladılar. 2022 bayram ikramiyesinin ne kadar olduğuna ilişkin araştırma yapılırken Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi yatacak.

İkramiyeler bayramlardan birkaç gün önce hesaplara geçecek. Emeklilerin bayram ikramiyesine zam görüşmeleri kulislerde hala devam ederken son gelişmelere de kulak kesildi.

2 MAYIS’TAN ÖNCE ÖDENECEK

Bilindiği gibi Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs’ta başlayacak ve emeklilere bayramdan birkaç gün önce paralar yatacak. Bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022’den önce hesaplara hesaplara yatacak.

3 BİN LİRA İKRAMİYE MÜJDESİ

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı’nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması gündemde. Bu durumda ise emeklilere ödenecek olan ikramiye tutarları 1100 liradan 1496,88 TL’ye yükselecek. Bu şekilde ödeme yapılırsa emeklilerin bayram ikramiyeleri toplamda 2993,76 TL olacak.

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