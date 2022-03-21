Emeklilere güzel haber! Yüzde 100 zam müjdesi

Emeklililere verilen ikramiye uygulaması 4 yıldır devam ediyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiye ödemelerinin bu yıl artması bekleniyor. 1.000 lira ödenmeye başlanan ikramiye geçen yıl 1.100 TL olmuştu. Bu sene enflasyondaki hareketlilik, asgari ve memur maaş zamları baz alındığında bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümetin bu talebi değerlendirmesi ve bu bayramda ikramiye ödemesine ciddi zam yapması beklenmektedir.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zammı içeren düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği belirtiliyor. İkramiye ödemelerinde neredeyse yüzde 100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramı’nda 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde. Emekli ikramiyelerine ilişkin zammın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geliyor. Emekli ikramiyeleri bayramlardan bir kaç gün önce verildiği düşünüldüğünde, ikramiye ödemesinin 29 Nisan Cuma gününe kadar verilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı 1. günü ise 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü olacak

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA ALABİLECEK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda gerek bulunmuyor. Emeklilere otomatik olarak maaşlarını aldıkları banka hesabı üzerinden ödeme yapılıyor. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre 2-3 gün içinde tamamlanıyor. Ödeme tarihini SGK önceden duyuruyor. Ancak bayramdan önceki hafta ödemeler bitiriliyor.

HABER7