Emekliler yeni zamdan memnun mu?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payının da yer aldığı nihai zam oranı açıklandı.

WanHaber’in sokak röportajlarında konuşan vatandaşlar gelen zammı yetersiz bulurken, enflasyonla mücadelede zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, “Emekli maaşlarına yapılan yeni zamdan memnun değiliz.

Bu maaşla geçim çok zor. Çocuklarımız okuyor, her şey pahalı geçinemiyoruz. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerekiyor. Bu şartlarda aldığımız maaşla geçim imkânsız" ifadesini kullandı.