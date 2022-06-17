Emekliler dikkat! 4250 liraya yükseltildi…

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor. Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor. Ancak özel bankalar ise isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor.

3'ÜNCÜ ÖDEME 2023'TE

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarları yükselecek.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...

İşte yeni ödemeler...



QNB FINANSBANK

Finansbank, emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon imkanı veriyor. Maaşını taşıyana ayda iki kez başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFT/TL havale gibi imkanlar sunuyor.



ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini bankadan alan müşterilere banka tarafından; • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL promosyon ödemesi yapılıyor.



ING TÜRKIYE

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaşa göre 2.750 TL'ye varan ek şartsız nakit promosyon veriliyor. Maaşını taşıyanlar 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaparsa ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyonun sahibi oluyor. Yani, toplamda emekliler 4.000 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı elde ediyor.



AKBANK

Emekli olup maaşınızı Akbank’a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü verenlere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını Akbank’tan alan emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz imkanı ile kullanabiliyor. Maaşını Akbank’tan alan emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini sıfır faiz imkanı ile kullanabiliyor.



GARANTİ BBVA

Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet edenlere de her bir yakını için 250 TL ödül sunuyor.



DENİZBANK

Emekli maaşını bankadan alan ve bir otomatik ödeme talimatı veren emekliler 1.750 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. • Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, • Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. • Banka tarafından açıklanan tutarlar 30 Haziran tarihine kadar geçerli.



VAKIFBANK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vakıfbank arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; • 1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, • 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.



İŞ BANKASI

Emeklilere 2 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca müşterilerine Maximum Kart’ları aidatsız kullanma fırsatı veriyor. 1 Nisan-30 Haziran 2022 arasında emekli tanıdıklarına referans olan müşterilere ise 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan kazandırıyor. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli. Promosyon ödemesi maaş miktarına göre yapılıyor. 1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL ödeniyor.



ŞEKERBANK

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2 bin TL’ye varan promosyon sağlıyor. Banka ayrıca emekli müşterilerine, avantajlı faiz oranıyla 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ötelemeli kredi de sunan banka, kredi taksitlerini maaş alınan güne göre ayarlama fırsatı sunuyor. 0-1.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.500 TL, 1.500 TL- 2.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.750 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan müşterilerimize ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi ödemesi yapılacaktır.



TEB

Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin 750 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6 bin 250 TL ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.



YAPI KREDİ

Yapı Kredi, promosyon miktarlarında artışa gitti. Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 2.500 TL, 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 3.100 TL, 2.500 TL ve üzerindeyse 3.750 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül de kazanabiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz 2022’ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor. Ayrıca, emekli tanıdıklarına referans olarak, tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşımasını sağlayanlar için “Emekli Referans” kampanyası da 31 Temmuz 2022’ye kadar devam ediyor.

Kampanya kapsamında emekli yakınlarının maaşlarının Yapı Kredi’ye taşınmasını sağlayan müşteriler, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli müşterilerine sunduğu “Emeklilik Paketi” ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerden ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel “Hoş Geldin” faizi avantajlarından 6 ay boyunca yararlanabiliyor. Buna ek olarak, bireysel ihtiyaç kredilerinde kendilerine özel indirimli oranlardan ve ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve Havale) imkânından da faydalanabiliyor. Bununla birlikte, Yapı Kredi emekli maaş müşterilerine özel birçok markada özel indirimler de sunuluyor.

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