Emekli ve memur zam oranı yüzde 8,45 oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklandı.

Açıklanan rakamlar, memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.

MAAŞLAR YÜZDE 8,45 ARTTI

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı.

Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

15 TEMMUZ'DA HESAPLARDA

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

ZAM SONRASI ÖDENECEK MAAŞLAR

2021 Aralık-Temmuz maaşları şu şekilde:

Vali maaşı 14.835 liradan, 15.643 liraya,

Genel Müdür (1/4) 14.914 liradan 15.726 liraya,

Şube Müdürü (lisans-1/4) 7.839 liradan 8.266 liraya,

Memur (lisans 9/1) 4.841 liradan 5.104 liraya,

Öğretmen (1/4) 6.049 liradan 6.378 liraya,

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 13.648 liradan 14.391 liraya,

Başkomiser (3/1) 7.833 liradan 8.259 liraya,

Polis memuru (8/1) 6.859 liradan7.232 liraya,

Uzman doktor (1/4) 9.314 liradan 9.821 liraya,

Hemşire (Lisans-5/1) 5.868 liradan 6.187 liraya,

Mühendis (1/4) 8.001 liradan 8.437 liraya,

Teknisyen (Lise 11/1) 5.038 liradan 5.312 liraya,

Araştırma görevlisi (7/1) 7.596 liradan 8.009 liraya,

Vaiz (1/4) 6.285 liradan 6.627 liraya,

Avukat (1/4) 7.639 liradan 8.055 liraya,

En düşük memur maaşı 4.542 liradan 4.789 liraya çıktı.

OCAKTA MEMURLARA YÜZDE 7,36, SSK VE BAĞ-KUR’LULARA YÜZDE 8,36 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7,36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8,36 oranında artış yapılmıştı.