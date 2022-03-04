Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor

Memur maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı zammının açıklanmasının ardından belli oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Maaşlarıyla ilgili refah payı müjdesi geldi. Yapılan son açıklamyla birlikte memur maaş zammı netleşmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.

MEMUR MAAŞLARI

(Net / TL)

UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak

Vali 22412 29225

Genel müdür (1/4) 16177 21095

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118

Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881

Öğretmen (1/4) 6587 8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333

Başkomiser (3/1) 8522 11113

Polis memuru (8/1) 7465 9734

Uzman doktor (1/4) 10126 13204

Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334

Mühendis (1/4) 8703 11349

Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160

Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778

Vaiz (1/4) 6844 8925

Avukat (1/4) 8311 10837

En düşük memur maaşı 4880 6364

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan

kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu

2 çocuk yardımı esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak

Müsteşar (1/1) 11806 15394

Genel müdür (1/1) 10435 13608

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222

Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109

Öğretmen (1/4) 4029 5254

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919

Başkomiser (1/4) 4167 5434

Polis memuru (8/1) 4167 5434

Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107

Mühendis (1/4) 4913 6407

Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459

Profesör (1/4) 9346 12187

İmam-hatip 4029 5254

Avukat (1/4) 4029 5254

En düşük memur emekli aylığı 3276 4272

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293

SSK (2000 SONRASI) 1627 2500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500

BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)

Temmuz Ocak

1735 2500

1844 2500

1952 2500

2061 2585

2169 2721

2277 2858

2386 2994

2494 3130

2603 3266

2711 3402

2820 3538

2928 3674

3037 3810

3145 3946

3254 4082

3362 4218

3470 4354

3579 4490

3687 4626

3796 4763

3904 4899

4013 5035

4121 5171

4230 5307

4338 5443

4446 5579

4555 5715

4663 5851

4772 5987

4880 6123

5423 6804

5965 7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)

Temmuz Ocak

1735 2500

1844 2500

1952 2500

2061 2585

2169 2721

2277 2858

2386 2994

2494 3130

2603 3266

2711 3402

2820 3538

2928 3674

3037 3810

3145 3946

3254 4082

3362 4218

3470 4354

3579 4490

3687 4626

3796 4763

3904 4899

4013 5035

4121 5171

4230 5307

4338 5443

4880 6123

5423 6804

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece sözleşme süresi geçen yıl ocak ayında başlayan kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Diğer kamu işçileri ise toplu sözleşmenin başlangıç tarihine göre bir yılı doldurdukları tarihten önceki dönemde yüzde 5'i aşan 6 aylık enflasyon farkı ile 2022'nin ilk yarısına ait yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını alacaklar.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Habertürk