Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam yapılacağı duyuruldu.

EKONOMİ 04.03.2022, 17:39 04.03.2022, 17:56
Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor

Memur maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı zammının açıklanmasının ardından belli oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Maaşlarıyla ilgili refah payı müjdesi geldi. Yapılan son açıklamyla birlikte memur maaş zammı netleşmiş oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.

Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.

MEMUR MAAŞLARI          
(Net / TL)          
UNVAN VE DERECE    Temmuz    Ocak

Vali    22412    29225
Genel müdür (1/4)    16177    21095
Şube müdürü (Lisans - 1/4)    8526    11118
Memur (Lisans - 9/1)    5277    6881
Öğretmen (1/4)    6587    8590

Kaymakam 1. sınıf (1/4)    14826    19333
Başkomiser (3/1)    8522    11113
Polis memuru (8/1)    7465    9734
Uzman doktor (1/4)    10126    13204

Hemşire (Lisans - 5/1)    6391    8334
Mühendis (1/4)    8703    11349
Teknisyen (Lise - 11/1)    5491    7160

Araştırma görevlisi (7/1)    8265    10778
Vaiz (1/4)    6844    8925
Avukat (1/4)    8311    10837
En düşük memur maaşı    4880    6364

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan     
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu     
2 çocuk yardımı esas alınmıştır          

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)    Temmuz    Ocak

Müsteşar (1/1)    11806    15394
Genel müdür (1/1)    10435    13608
Şube müdürü (Lisans - 1/4)    4004    5222

Memur (Lisans - 1/4)    3918    5109
Öğretmen (1/4)    4029    5254
Kaymakam 1. sınıf (1/4)    6840    8919
Başkomiser (1/4)    4167    5434

Polis memuru (8/1)    4167    5434
Hemşire (Lisans - 1/4)    3916    5107
Mühendis (1/4)    4913    6407
Teknisyen (Lise -1/4)    3419    4459

Profesör (1/4)    9346    12187
İmam-hatip    4029    5254
Avukat (1/4)    4029    5254
En düşük memur emekli aylığı    3276    4272
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir          

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.

İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL)    Temmuz    Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ)    2624    3293
SSK (2000 SONRASI)    1627    2500
BAĞ-KUR (ESNAF)    1912    2500
BAĞ-KUR (TARIM)    1802    2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Temmuz    Ocak

1735    2500
1844    2500
1952    2500
2061    2585
2169    2721
2277    2858
2386    2994
2494    3130
2603    3266
2711    3402
2820    3538
2928    3674
3037    3810
3145    3946
3254    4082
3362    4218
3470    4354
3579    4490
3687    4626
3796    4763
3904    4899
4013    5035
4121    5171
4230    5307
4338    5443
4446    5579
4555    5715
4663    5851
4772    5987
4880    6123
5423    6804
5965    7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)

Temmuz    Ocak

1735    2500
1844    2500
1952    2500
2061    2585
2169    2721
2277    2858
2386    2994
2494    3130
2603    3266
2711    3402
2820    3538
2928    3674
3037    3810
3145    3946
3254    4082
3362    4218
3470    4354
3579    4490
3687    4626
3796    4763
3904    4899
4013    5035
4121    5171
4230    5307
4338    5443
4880    6123
5423    6804

2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece sözleşme süresi geçen yıl ocak ayında başlayan kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Diğer kamu işçileri ise toplu sözleşmenin başlangıç tarihine göre bir yılı doldurdukları tarihten önceki dönemde yüzde 5'i aşan 6 aylık enflasyon farkı ile 2022'nin ilk yarısına ait yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını alacaklar.

Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Habertürk

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