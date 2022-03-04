Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor
Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam yapılacağı duyuruldu.
Memur maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı zammının açıklanmasının ardından belli oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur Maaşlarıyla ilgili refah payı müjdesi geldi. Yapılan son açıklamyla birlikte memur maaş zammı netleşmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.
Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.
Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına yapılan artış ile en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek.
Memur maaşlarına yapılan ilave zam ağustos ayında MEMUR SEN ile imzalanan toplu sözleşmeye eklenecek protokol ile hayata geçirilecek. Ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekmeyecek.
MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29225
Genel müdür (1/4) 16177 21095
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11118
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6881
Öğretmen (1/4) 6587 8590
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 19333
Başkomiser (3/1) 8522 11113
Polis memuru (8/1) 7465 9734
Uzman doktor (1/4) 10126 13204
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8334
Mühendis (1/4) 8703 11349
Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 7160
Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10778
Vaiz (1/4) 6844 8925
Avukat (1/4) 8311 10837
En düşük memur maaşı 4880 6364
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
2 çocuk yardımı esas alınmıştır
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 30.5 oranında artırılacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
Müsteşar (1/1) 11806 15394
Genel müdür (1/1) 10435 13608
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5222
Memur (Lisans - 1/4) 3918 5109
Öğretmen (1/4) 4029 5254
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8919
Başkomiser (1/4) 4167 5434
Polis memuru (8/1) 4167 5434
Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 5107
Mühendis (1/4) 4913 6407
Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4459
Profesör (1/4) 9346 12187
İmam-hatip 4029 5254
Avukat (1/4) 4029 5254
En düşük memur emekli aylığı 3276 4272
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 2500 TL OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilk başta bin liraya yükseltilen, geçen yıl da 1500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artık 2 bin 500 liranın altında emekli aylığı kalmayacağını belirten Erdoğan, bu iyileştirmeden 1 milyon 266 bin emeklinin yararlanacağını bildirdi.
Buna göre, normal emekli aylığı yüzde 25.47 artırıldığında 2500 liranın altında kalan emekli aylıkları 2 bin 500 lirada eşitlenecek.
İyileştirme yapılmamış olsaydı 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık bin 627 liradan 2 bin 41 liraya, esnaf BAĞ-KUR'lularda bin 913 liradan 2 bin 399 liraya, tarım BAĞ-KUR'lularda ise bin 802 liradan 2 bin 262 liraya yükselecekti. Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak.
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 TL’den 3 bin 293 TL’ye yükseldi.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4446 5579
4555 5715
4663 5851
4772 5987
4880 6123
5423 6804
5965 7484
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
Temmuz Ocak
1735 2500
1844 2500
1952 2500
2061 2585
2169 2721
2277 2858
2386 2994
2494 3130
2603 3266
2711 3402
2820 3538
2928 3674
3037 3810
3145 3946
3254 4082
3362 4218
3470 4354
3579 4490
3687 4626
3796 4763
3904 4899
4013 5035
4121 5171
4230 5307
4338 5443
4880 6123
5423 6804
2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.
Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi uyarınca, ocak ayında kamu işçilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve 2021’in ikinci yarısında yüzde 5’i aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece sözleşme süresi geçen yıl ocak ayında başlayan kamu işçilerine yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
Diğer kamu işçileri ise toplu sözleşmenin başlangıç tarihine göre bir yılı doldurdukları tarihten önceki dönemde yüzde 5'i aşan 6 aylık enflasyon farkı ile 2022'nin ilk yarısına ait yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını alacaklar.
Geçen yıl kamu işçilerinin taban ücreti brüt 4100 liraya çıkartıldıktan sonra ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6 aylarda yüzde 5 + enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.
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