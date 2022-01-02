Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam yarın açıklanacak!

2022 yılında da memur ve emekli maaşları, enflasyon oranına göre belirlenecek. Yarın TÜİK tarafındandan saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon oranınının ardından, yılın ilk yarısında uygulanacak maaş zamları açıklanacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta gerçekleşecekken, memurların ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamının belli olmasıyla başlaması bekleniyor.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ÜCRET ARTIŞI OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söylemişti.

EK ZAMMIN 15 OCAK'TA YANSIMASI BEKLENİYOR

Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.

TAHMİNLERE GÖRE RAKAMLAR

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı.

Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16'ya dayanacak.

Yüzde 3.5'lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15'e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

EK ARTIŞA KALACAK ALAN

Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak.

Ankara'nın gündeminde ilk sıralarda yer alan emekliye ek zammın, net olarak belirtilmese de geçen temmuzda aldıkları ile ocakta alacakları dahil yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor.

Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor.

kaynak:en son haberler