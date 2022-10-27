Emekli ve memur maaşı eridi! Memurun 2023 zammı belli oldu

Memurlara 2023 yılında verilecek zam belli oldu. Memur ve emekliye verilen zam, enflasyonun her ay yeni bir rekor kırmasıyla adeta eriyip gitti. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2023 programında memur ve memur emeklilerinin bir yılda yüzde 2.6, iki yılda yüzde 6.1 oranında reel ücret kaybına uğradığı görüldü.

EKONOMİ 27.10.2022, 11:17
Emekli ve memur maaşı eridi! Memurun 2023 zammı belli oldu

Milyonlarca memur, emekli ve kamu işçisinin ücretlerinin TÜİK'in tartışmalı enflasyon verileri karşısında bile eridiği ‘resmen' kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Programı'nda, memurlarla memur emeklilerinin bu yıl eline geçen ücret ve aylıklarının geçen yıla göre yüzde 2.6, 2020 yılına göre ise yüzde 6.1 oranında eridiği resmen açıklandı.

Asgari ücret erimedi!
Sözcü'nün haberine göre, 2023 Yılı Programı'nda, asgari ücretlilerin bu yıl eline geçen reel ücretlerinde ise geçen yıla göre yüzde 13.2, 2020 yılına göre de yüzde 15.1 artış oldu.

Resmi veriler, memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ilave zamlara rağmen TÜİK enflasyonu karşısında bile reel kayıp yaşadığını ortaya koydu. 2023 Yılı Programı'nda yer alan ‘İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretler' tablosuna göre, kamu işçilerinin ücretleri bu yıl, geçen yıla göre yüzde 4.7 reel kayba uğradı.

Buna karşılık asgari ücret ise bu yıl, geçen yıla göre yüzde 13.2 oranında reel kazanç sağladı. Asgari ücretin son iki yıldaki reel kazancı da yüzde 15.1 oldu.

Gayri Safi Milli Hasıla payı azaldı
Programa göre, işgücü maliyetleri son bir yılda kamuda düşerken özel sektörde arttı. Kamunun işçi maliyeti son bir yılda yüzde 5.9, memur çalıştırma maliyeti de yüzde 4.2 düşerken asgari ücretin maliyeti yüzde 5.2 arttı.

Emeklinin milli gelirden aldığı pay da 2020 yılında yüzde 8.9 seviyesindeyken bu yılın sonunda yüzde 5.8'e düşmüş olacak.

Memurun 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 8+6
2023 Yılı Programı'nda memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme gereği 2023 yılının ocak ayında yüzde 8, temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacağı, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edileceği belirtildi. 

Emekli aylıklarının ise 2023 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacağı ifadesi yer aldı.

Memur ve emekliye ek zam yok
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Programı'nda olası bir ek zamma ise yer verilmedi.

İnternethaber

Yorumlar (0)
14
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9