Emekli olmak isteyenler dikkat!

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre; bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor...

15 YIL VE 3600 GÜN

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur’lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

3. 10 YIL PRİM YETİYOR

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

4. YÜZDE 60 RAPOR YETER

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

5. VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR

Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

6. YIPRANAN KAZANIR

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

Emeklik için gün sayan SGK ve Bağ-kur'lu dikkat! 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik fırsatı! Askerlik ve doğum borçlanması...

7. ANNEYE PRİM VAR

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

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