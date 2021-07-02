Emekli memur temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Emekliye ne kadar zam yapılacak? 2021 Temmuz memur zam oranı ne kadar? SGK, Bağkur emeklisi temmuzda maaşına ne kadar zam alacak? sorularını sormakta. Peki SGK emeklisi ne kadar zam alacak? Esnaf emeklisi ne kadar zam alacak?

EKONOMİ 02.07.2021, 13:32
Emekli memur temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası ne kadar? 2021 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon tutarı neticesinde emekli ve memurlara zam yapılacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi geride bırakılırken, gözler haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi.

Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da açıklanacak ve açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte de SGK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanmış olacak. TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre %6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa kadar çıkacak.

Memur zammı ne kadar olacak?
Temmuz memur zammı ne kadar? 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerini de etkileyecek.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden ötürü çalışanların alacağı tazminat miktarlarında da artış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış yaşanacak.

Memur temmuz zammı ne kadar?
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

Mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi ne kadar zam alacak?
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi ne kadar zam alacak?
Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SGK emeklisi ne kadar zam alacak?
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

Mevcut: % 6.39 - % 7.66

65 yaş aylığı ne kadar zamlandı?
65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği ne kadar?
Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL

Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ne kadar? 
Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL

Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

kaynak: yeniakit

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