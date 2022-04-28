Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarıyla milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Vatandaşlar, “En düşük maaş ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam gelecek?” sorusuna yanıt ararken masada iki formül olduğu ifade edildi. Bunlardan birincisi seyyanen zam olurken ikincisi de 6 aylık enflasyon farkı. Böylelikle en düşük emekli aylığı enflasyon farkıyla 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

EKONOMİ 28.04.2022, 09:46
Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak. Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" diyerek duyurduğu haberin ardından milyonlarca emeklinin gözünü temmuz zammına çevirdi. Hâlihazırda yıl başında yüzde 65 zamla en düşük 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli maaşları için iki formülün masada olduğu aktarıldı. Bunlardan birincisi seyyanen zam olurken ikincisi de 6 aylık enflasyon farkı oldu.

Sabah’ın aktardığı habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde 6 aylık enflasyonun (yüzde 34,62) dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 365 liraya çıkacak. Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI 3 BİN 365 LİRAYA TAMAMLANACAK
Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, yılbaşında da 2500 liraya çıkarılmıştı. Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3 bin 365 liraya tamamlanacak.

ALT SINIR DOSYA BAZINDA UYGULANIYOR
Bugün itibariyle alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanıyor. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanıyor. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1875 liradan az değil. Bu tutar yüzde 34.62'lik enflasyon artışı durumunda sırasıyla 1682 lira ve 2 bin 524 liraya çıkacak.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 623 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 970, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre bir genel müdürün maaşı 16 bin 110 liradan 28 bin 608 liraya, öğretmen maaşı 6 bin 553 liradan derecesine göre 8 bin 668 lira ile 11 bin 626 lira arasında olacak.

Mynet

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