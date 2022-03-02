Emekli maaşına 5 bin lira ek destek!

Emekli maaşlarına oluşturulan zamların sonrasında maaş ek nakit takviyeleri de duyurulmaya başladı. Emeklinin nakit problemlerine çözüm üretmek için kamu bankalarından uygun oranlar sunulmaya başlandı.

Emeklinin bütün nakit gereksinimlerine yönelik avantajlı oranlarla sağlanan kredinin Halkbank üzerinden sunulması hedefleniyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri bağlamında bütün emeklilerin en iyi oranlardan yararlanması sağlanacak. Peki emekli maaşına ek nakit desteği nasıl alınır?

Halkbank'tan emekliye 5 bin lira destek ödemesi

Halkbank emekli promosyonu fırsatlarından yararlanmak isteyenlere özel aylık maaş civarlarına göre değişik miktarlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir. 1.500 TL ve altında maaş alanlara özel 500 TL, 2.500 TL ve üstünde ödeme alanlara ise 750 TL'ye kadar nakit promosyon verilmektedir. Maaş taşıma işlemlerinin sonrasında bütün SGK emeklilerinin 3 sene amacıyla en yüksek emekli promosyon oranlarından yararlanması mümkündür.

Halkbank emekli ihtiyaç kredisi

Emeklilere özel düşük miktarda kredi ve ek promosyon seçeneklerinin dışında daha yüksek meblağlar amacıyla de makul avantajlarla kredi verilmektedir. 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız amacıyla %1,55'ten başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme seçenekleri ile Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi fırsatını değerlendirebilirsiniz.

36 aya varan vade seçeneklerine yer verdiği kredi kapsamında 100 bin liraya kadar destek ödemesi yapılmaktadır. Emeklinin çoğu nakit gereksinimlerini seçenek çözümler yayınlayan Halkbank nakit gereksinimi çekenlere özel finansman takviyeleri ile vatandaşın cebini rahatlanmaya devam ediyor.

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