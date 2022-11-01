Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler yeni yılda alacakları zam oranını merak ederken en düşük emekli maaşı için sabit oran önerisi gündeme geldi. Emekli maaşlarına gelecek zam oranındaki ise sabit oranın ise asgari ücretle belirlenmesi konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaya göre örneğin asgari ücret yüzde 50 zam ile 8 bin 250 TL olursa en düşük emekli maaşı da bu rakamın yüzde 70 olarak hesaplanabilir. İşte en düşük emekli maaşına ilişkin son dakika haberinin detayları…

EKONOMİ 01.11.2022, 09:19
Emekli maaşı için asgari ücret hamlesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı, memur zammı, asgari ücret zam oranı, EYT... Milyonlarca kişinin merakla beklediği düzenlemeler için sona yaklaşıldı. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlar yeni maaşlarının hesaplarını yapmaya başladı. Milyonlarca emekli de gözünü kulağını yeni yılda gelecek zam haberine çevirdi. Emeklinin talebi en az asgari ücret kadar olmasıydı ancak bu talep gerçekleşmedi. Asgari ücret endeksli en düşük emekli maaşı için ise çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla masaya geldiği iddia edildi. Enflasyonun refah kaybına açtığı tahribatın kademe kademe giderilmesi için harekete geçildiği öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ
3 Kasım’da açıklanacak olan enflasyon verileri maaşlar için büyük bir ipucu verecek. Herkes yeni maaşını şimdiden merak ederken emekli maaşları için ise dikkat çeken bir formül gündeme geldi. Emekli maaşları için konuşulan yeni formüle göre en düşük emekli maaşı asgari ücretin belli bir oranı kadar olacak. Asgari ücret endeksli en düşük emekli maaşı için ise konuşulan oranın asgari ücretin yüzde 60’ı ile yüzde 70’i arası olduğu öne sürüldü.

ASGARİ ÜCRET 8 BİN 250 TL OLURSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA…
Buna göre en düşük emekli maaşının emekli maaşının belirlenmesi için sabit bir oran olacak o oran asgari ücrete göre belirlenecek. Örneğin yeni yılda asgari ücret yüzde 50 zamlanarak 8 bin 250 TL olursa ve emekli için sabit oran da yüzde 70 olursa en düşük emekli maaşı da 5 bin 775 lira olacak. Emekliler şimdi en düşük emekli maaşı için asgari ücret oranının gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

EMEKLİ MAAŞLARI ‘ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN’ TALEBİ
Emekli vatandaşlar ise maaşları için yaptıkları açıklamada beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Asgari ücretin çok çok altında kaldım. Bir ailenin mutfak gideri, kira ve enerji bunların üçünü çıktıktan sonra hiç olmazsa insanlara bir 2-3 bin lira kalsın ayın sonuna kadar. Emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması lazım. Her şey zamlı zam olmasa yerinde dursa maaşımız da yerinde dursun önemli değil. Önemli olan zamların gelmemesi.”

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 7,05
TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak kayıtlara geçti. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşleşti.

3 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ 4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLACAK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Perşembe günü Ekim enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla, emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı kesinleşecek.

Emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alarak artıyor.

Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmiş olacak.
Öte yandan 6 aylık rakamlara ışık tutacak veriler gelmeye devam ediyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,78, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu 3 beklentinin ortalaması ise yüzde 68,95 oldu. Yani bu rakam 2022 yılının tamamı için enflasyon tahmini oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 18,68
Bu yıl sonu beklentisine göre hesap yaparsak, TÜFE endeksi 2022 yılı sonunda 1.160,60 seviyesine yükselecek. 6 aylık enflasyon ise yüzde 18,68 olacak. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli zammı beklentisi olarak gerçekleşti.

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