Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! Hangi emekli hangi gün ikramiye alacak?

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanıyor. 2018 yılında hayata geçen ve senede 2 kere yapılan bayram ikramiyeleri bu yıl 2-8 Temmuz arasında yatırılacak. Peki hangi emekli bayram ikramiyesini hangi gün alacak? İşte tüm detaylar...

EKONOMİ 02.07.2022, 09:14
Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! Hangi emekli hangi gün ikramiye alacak?

Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin yatırılması, 8 Temmuz'a kadar sürecek. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL?
Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYE TARİHİ
Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak.

BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

İŞÇİ EMEKLİLERİ 5 TEMMUZ'U BEKLEYECEK
İşçi emeklilerine ödemeler 5-6 Temmuz'da yapılacak

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak.

Mynet

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