Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu!
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi ödeneceğini belirtti. Son dakika gelişmesine göre emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. İşte ödemelerin yapılacağı tarih...
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, bu yıl yeniden bir artış olacağı beklentisi vardı.
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.
BAYRAM İKRAMİYELERİ YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
BAKANLIKTAN SON DAKİKA BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:
4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
"Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ikramiyelere zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşup, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1.100 lira ödenecek." demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" ifadelerini kullanmıştı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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