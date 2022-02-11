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Elektrikte indirim olacak mı? Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Karantinadan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci çok rahat atlattığını, bunda aşının faydası olduğunu belirtti. Erdoğan, elektrikte beklenen indirimle ilgili de açıklama yaptı.

EKONOMİ 11.02.2022, 16:14
Elektrikte indirim olacak mı? Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm.

"SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM"

Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum.

(Emine Erdoğan'ın sağlık durumu) Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz.

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Muhalefetin maalesef özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. 

Batı'da şu an elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

ERDOĞAN'IN SAĞLIĞI İÇİN OKUNAN 1000 HATM-İ ŞERİFİN DUASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabb'im kabul buyursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

"ATACAĞIMIZ ADIMLAR, ÜLKEMİZİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLMASI İÇİNDİR"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabb'im fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabb'im bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah."

Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib'e adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Mirac'a yürüyoruz. Rabb'im bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Alemi İslam'ın birliğini, beraberliğini -elhamdülillah- çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mıza gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabb'im recepe, şabana kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı'na da bizleri kavuştursun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta cumartesi günü Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ise dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testlerinin negatif çıktığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Erdoğan'ın bugün yoğun mesaisine döneceği bilgisini paylaşmıştı.

HABER7

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