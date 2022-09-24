Elektrik zammı sonrası faturalar cep yakacak! Kim ne kadar ödeyecek?

Eylül ayı başından itibaren konutlardaki elektrik ücretleri yüzde 20 oranında zamlandı. Sputniknews'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre kademeli tarifeyle ilgili son yapılan güncelleme ile 240 kWh kadar olan kullanımlar birinci kademeden, 240 kWh üzerindeki kullanımlar ise ikinci kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyor.

Zam sonrasında Elektrik Mühendisleri Odası’nın hesaplamasına göre konutlarda ilk kademede için 1kwh elektrik için 1.44 TL yerine 1.73’e ödenecek, ikinci kademe için 2.16 TL yerine 2.59 TL ödenecek.

4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için tüketeceği varsayılan 230 kWh`lik faturanın toplam bedeli bir önceki aya göre yüzde 20 artarak 332.5 TL’den 399’a çıktı. Birinci kademe sınırı olan 240 kWh enerji tüketilmesi durumun da ise 415 TL elektrik faturası ödenecek.

İlk kademe sınırını aşarak 300 kWh elektrik tüketen bir kullanıcın ise faturasın 240 kWh’lik bölümü ilk kademeden, kalan kısmı ise ikinci kademeden hesaplanacak. Yani bu kullanıcı 240 kWh için 415 TL geriye kalan 60 kWh’lik bölümü için ise 155.4 TL toplamda ise 570.4 TL fatura ödeyecek.

İnternethaber