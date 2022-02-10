Elektrik zammı geri alınacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik zammı konusuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Nisan ve Mayıs aylarında düzelme olacağını söyleyen Dağ, elektrik zamlarıyla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

EKONOMİ 10.02.2022, 16:49
Elektrik zammı geri alınacak mı?

Elektriğe gelen zamlar ve faturaların şişkinliğiyle birlikte 'Zamlar geri alınsın' çağrısı sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Hamza Dağ, konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde;

"MUHALEFET ÖNERİ DEĞİL YIKICILIK UNSURU HALİNE GELDİ"

Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde.

Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair.  Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz? Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanacak bir hadise yok diyemeyiz, var. Vatandaşımız bundan en az hasarla yaşaması kanaatinde olduğumuzu söylüyoruz.

"ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Bu konuda olabilecek, Bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile.

Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım. Bizim kendi kültürümüzden esinlenerek önemli bir dayanışma kültürümüz var. Yangın, seldeki kampanya... Biz bize yeteriz kampanyası kastettiği. AFAD'ın açmış olduğu hesaplar. Bunlar AFAD üzerinden yardım etmek isteyen vatandaşlarımız başkaca yardım olduğunda suistimal ediliyor. Bu bizim kendi kültürümüze dönük özellikler, hasretler. Askıda fatura, askıda ekmek, yardım çalışması yapılıyor. Yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz. Bu kültürün yıkılmasını istiyorlar. 2021 yılında doğal gaza yüzde 75, elektriğin yüzde 50'ye yakını Hazine tarafından sübvanse edildi. Bunu hayata geçirme durumu söz konusu olacaktır.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

İhracatımız artıyor, büyümemiz ileri noktalara gidiyor. Ocak-Şubat aylarında stabil Dolar kuru, sonraki aylarda da stabil dolar kuru. Yaz aylarından itibaren de Emtia fiyatlarının düşüşe geçecek olması. Sanayimizin büyüyen tarafı. Hizmet sektörü anlamındaki hususlarda bunların meyvelerini vermeye başlaması, Yazın turizmin gelirlerinin artması. Nisan-Mayıs döneminde düzelmeler bekliyoruz. Sonraya yansıması adım adım ortadan kalkacak.

BASKIN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?

Gündemimizde değil. Bütün çalışmalarımız 2023 Haziran'a göre yapılıyor. Bu ülkenin gündeminden erken seçim diye bir meseleyi çıkarmak lazım. Bir insan yatırım yapacaksa, bunu seçim göre planlamasını yapar. Zamansız yapılan seçimler, insanları etkiler. Muhalefet kendisini 2023 Haziran'a hazırlasın.

HABER7

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