Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam geldi! İşte yeni tarifeler

İŞTE YENİ DOĞAL GAZ TARİFELERİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine hazira ayında uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 liraya, sanayi abonelerinin tarifesi de 10 bin 416 liraya yükseltildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira oldu.

Böylece, konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatı ise yüzde 10 zamlanmış oldu.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

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