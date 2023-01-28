Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu

BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi. Buna göre 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildi. Konutta ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Bu gelişmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönme elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri' programına katıldı. Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini belirtti.

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM YOLDA

Son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara da (elektrik) yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

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