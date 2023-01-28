Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu

Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza indirim gelmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak" diyerek indirimin sebebini de açıkladı.

EKONOMİ 28.01.2023, 15:24
Elektrik fiyatlarına indirim geliyor! Bakan Dönmez sebebi ile birlikte duyurdu

BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi. Buna göre 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildi. Konutta ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Bu gelişmelerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönme elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri' programına katıldı. Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini belirtti.

para (55)

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM YOLDA
Son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara da (elektrik) yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Giresunspor 19 21
14. Hatayspor 19 20
15. Kasımpaşa 19 19
16. Antalyaspor 18 18
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15