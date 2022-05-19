Elektrik fiyatları için yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından spot elektrik tavan fiyatlarına ilişkin kritik bir karar alındı. Resmi Gazete’den duyurulan karara göre Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında tavan fiyat 2 bin 500 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.

EKONOMİ 19.05.2022, 13:47
Elektrik fiyatları için yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında, tavan fiyat 2 bin 750 liraya yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayışımda da yayımlandı. Buna göre ilgili piyasalarda bugüne kadar 2 bin 500 TL olarak uygulanan azami fiyat limiti, bugünden itibaren 2.750 TL olarak uygulanacak. Asgari fiyat limiti ise 0 TL olacak.

Uygulama süresince herhangi bir şekilde azami fiyat azaltma işlemi de yapılmayacak.

EPDK'YE ELEKTRİKTE TAVAN FİYAT BELİRLEME YETKİSİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda EPİAŞ tarafından işletilen borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ye yetki verildi. Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak. Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olacağı belirtildi.

Gerekçe olarak ise son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan ani artışların, serbest piyasa fiyatlarında makülün üstünde artışa neden olduğu belirtilirken, uygulama ile piyasa fiyatlarının üzerinde maliyetleri olan tesislerin maliyetlerinin bir kısmının karşılanması ile üretime devam etmelerinin, böylelikle de elektrikte arz güvenliğinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

MYNET

Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22