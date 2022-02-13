Elektrik faturası yardımından kimler faydalanabilir? Bakanlık açıkladı!

Türkiye’de yeni yılla birlikte çoğu ithalat kaynaklı ve iç piyasada üretimi yapılan ürünlerin fiyatlarında güncellemeye gidildi. Bu ürün kalemlerinin başında da elektrik geliyor. 2022 yılının ilk günlerinde bir Kwh’nin ücreti 1,37 TL’ye çıkarılmış; 150 Kwh kullanımda da birim ücretinin 2,06 TL olarak hesaplanacağı duyurulmuştu.

Ancak, enflasyonun vatandaş nezdindeki etkilerini hafifletebilmek için 150 Kwh sınırı, hükümet kararıyla 210 Kwh’ye yükseltilmişti. Milyonlarca haneyi yakından ilgilendiren açıklamalardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca açıklandı. Buna göre, 3 yıldır devam eden “Elektrik Tüketim Desteği” miktarının yeni miktarı vatandaşla paylaşıldı.

2,1 MİLYON HANEYİ KAPSIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, elektrik faturası yardımları 2022 yılı itibariyle 2,1 milyon haneyi kapsarken; 6,4 milyar TL tutarında kaynak ayırıldığı vurgulandı. Açıklamada, yardım kapsamının genişletildiği belirtilirken, “Kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 yıldır maddi durumu yetersiz; yoksul statüdeki ailelere elektrik faturası yardımında bulunuyordu. Son tahlilde, fatura yardımından kimler faydalanabilir ve dahası fatura yardımının ölçütleri neler?

FATURA YARDIMI HANGİ AİLELERE VERİLİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet adresinde, elektrik faturası yardımının hangi ailelere tahsis edildiği bilgisine yer verildi. Buna göre, aşağıdaki listede yer alan kimseler fatura yardımından faydalanabilir.

Eşi vefat etmiş kadınlar,

Muhtaç asker aileleri,

Öksüz, yetim ve asker çocuğu,

Şartlı eğitim ve şartlı sağlık programında bulunanlar,

Çoklu doğum yardımı programında yer alanlar,

Kronik hastalığı olan kimseler,

Engelliler,

Yaşlı aylığı alanlar,

Engelli yakını aylığı alan kişiler,

Silikozis aylığı alan kimseler

Kronik hastalığı bulunanlara verilen destekle birlikte, yardımın kapsamı 20 bin aile tutarınca genişletilmişti. Peki, elektrik faturası yardımına nasıl başvurulur?

Elektrik faturası yardımı nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kıstaslara uyan kimseler, herhangi bir kuruma başvurmadan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek bu yardımdan faydalanabilir.

Tüm bunlara ek olarak, Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda; yardım tutarı, hanelerdeki kişi sayısınca değişiklik göstermektedir.

1-2 kişilik ailelere 75 kilovatsaat,

3 kişilik ailelere 100 kilovatsaat,

4 kişilik ailelere 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik ailelere 150 kilovatsaat tutarında yardım yapılır.

Bakanlığın bu noktada belirlediği üst sınır 5 ve üzeri olmakla birlikte, en fazla 150 Kwh’lik destekte bulunulur. Son olarak, kişinin yardım programındaki kriterleri sağlamaya devam etmesi durumunda fatura desteği devam eder.

HABER7