Elektrik faturalarında yeni dönem! Mecliste kabul edildi

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

EKONOMİ 22.12.2021, 12:33 22.12.2021, 12:36
Elektrik faturalarında yeni dönem! Mecliste kabul edildi

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanunla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun yasal statüleri oluşturuluyor.

Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve temiz su havuzu kurulumu için karada zaruri ihtiyaç alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde "kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı" düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olacak.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak.

İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş hükümler de yürürlükten kaldırılıyor.

Mesleki eğitim stajına devlet katkısı
Mesleki eğitim merkezlerinde 12'nci sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı olamayacak.

Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalışanlar, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

Ayarı doğru olmayan ölçü aletleri
Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde veya ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üzerine yapılan şikayet muayenelerinde ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 270 liradan 2 bin 700 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek ancak ayarın doğru olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların ortak alanında kullanıldığı dikkate alındığında "damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini kullanma" fiili ile "ayarı doğru olmayan ölçü aletini kullanma" fiili için dağıtım şirketi ve abone konumundaki vatandaşa doğrudan kusur atfedilemeyecek ve idari para cezası uygulanmayacak; ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında işlem tesis edilebilecek.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, "Erkenez", "Aksu" ve "Türkoğlu 2" adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak ilan edilecek.

Belirlenen alanlarda asgari ortak kullanım alanı oranı ve sağlık koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak. Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicili kaydı ile OSB'ler tüzel kişilik kazanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde "Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı" kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile doğal gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu; bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişiler, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, belirtilen durumlar haricinde bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle lisanssız üretim tesisleri dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanabilecek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

Enerji verimliliği
Tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje destekleri kapsamına alınacak. Enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım yapmak isteyen sektörlerin hibe veya faiz desteği şeklinde desteklenmesine imkan sağlanacak.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye yetkili olacak.

Canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele
Kanunla, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF'ye bildirilmesi zorunlu olacak.

Elektrikli araç ve şarj istasyonları
Elektrik Piyasası Kanunu'na, "Şarj Hizmeti" başlığı altında elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ilişkin kavramlar eklendi. Kanunda, "birlikte çalışabilirlik", "elektrikli araç", "sadakat sözleşmesi", "sertifika", "şarj ağı", "şarj ağı işletmecisi", "şarj hizmeti", "şarj istasyonu", "şarj istasyonu işletmecisi" ve "serbest erişim platformu" kavramları tanımlandı.

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşviki amacıyla maliyetlere yönelik bir çalışma yapılacak. Gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

yeniakit

Yorumlar (0)
1
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 18 37
3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Etimesgut Belediyespor 18 21
14. Turgutluspor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 18 7
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10